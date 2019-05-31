Собчак встала на защиту «содержанок». В комментариях разгорелся спор

Темой нового выпуска шоу Ксении Собчак стало противостояние жен миллионеров и Instagram-моделей. Фолловеры окрестили «содержанками» женщин, живущих роскошной жизнью, благодаря мужьям.

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Ксения отметила, что нет ничего плохого в том, что мужчина зарабатывает намного больше женщины, а презрительным словом «содержанки» люди часто маркируют нечто иное. Раздражение вызывает у людей не наличие больших денег у мужей героинь, а способ их траты и образ жизни. Так, по мнению телеведущей, никто не станет писать под видео с женой Билла Гейтса «содержанка» или, «обсуждая новый фильм Авдотьи Смирновой, клеймить ее Чубайсом».

«Задумайтесь, если бы те же героини обсуждали не амбассадоров Шанель, а помощь онкологическим больным — реакция была бы совершенно иная», — написала Ксения на своей странице в Instagram.

Ранее Ольга Бузова поделилась с поклонниками неприятной историей, которая произошла на съемках YouTube-шоу Собчак.