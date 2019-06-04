Собчак рассыпалась в комплиментах перед Бузовой на премьере ее клипа

, 5:16 Видео 232

Светские львицы хоть и со скрипом, но наконец помирились.

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Фото, видео: Instagram @buzova86, @rudkovskayaofficial

Тема:
Ольга Бузова 474

Экс-ведущая «Дом — 2» Ксения Собчак пришла к своей коллеге Ольге Бузовой на премьеру ее клипа «Водица» в одном из модных столичных ресторанов и рассыпалась в комплиментах. Долгожданное примирение светских львиц произошло после заочного конфликта, который обсуждала вся страна.

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Появление Ксении стало для публики сюрпризом.

«Сегодня я пришла посмотреть на твое творчество и от души тебя поздравить. Хочу признаться, что я за твой успех очень рада. Не серчай на меня, я иногда могу что-то сказать. Но я не преувеличивала», — сказала она, вручив букет цветов.

Бузова поблагодарила гостью и парировала:

«Вы не очень хорошо со мной общаетесь, но вы пришли на презентацию моей песни. Спасибо, Ксения Анатольевна».

«Олечка, я в куртке… Она не Balenciaga», — попыталась оправдаться Собчак, но героиня вечеринки ответила:

«Прекрасно! Именно поэтому ты сидишь здесь, за этим столом».

Яблоком раздора между Собчак и Бузовой стал люксовый бренд Balenciaga. Ксения в очередном выпуске на своем канале на YouTubе поведала другим светским львицам, что один из российских дизайнеров просил ее поговорить с Бузовой и убедить, чтобы та больше не носила его вещи. В ответ певица предложила отдать все купленные вещи при возврате ей затраченных средств.

Стоит отметить, что на премьеру «Водицы» пришли также Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Андрей Малахов, Рита Дакота и другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Тема:
Ольга Бузова 474
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