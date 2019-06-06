«Успешный опыт»: Кремль о назначении губернаторами экс-сотрудников ФСО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о назначении на посты губернаторов бывших сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО), заявил, что в Кремле к такой практике относятся положительно.

«Этот опыт считают успешным», — цитирует Пескова ТАСС.

Комментируя решение бывшего временно исполняющего главы Астраханской области Сергея Морозова, пресс-секретарь главы государства в четверг, 6 июня, отметил, что врио губернатора покинул свой пост по семейным обстоятельствам.

Он подчеркнул, что чиновник уволился «при достаточно высоком рейтинге» и продолжит работу в Москве. Сергей Морозов, генерал-майор в отставке, по окончании срочной службы в армии в 1994 году пришел в ряды ФСО. Игорь Бабушкин, сменивший Морозова на посту врио главы Астраханской области, бывший офицер ФСБ — полковник в отставке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Владимир Путин в среду, 5 июня, принял отставку Сергея Морозова, на его место назначен Игорь Бабушкин.