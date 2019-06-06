«Старая, страшная»: Екатерина Гордон обрушилась с критикой на Ксению Собчак

Екатерина Гордон обрушилась с критикой на Ксению Собчак за высказывание, которое оставила светская львица в своем аккаунте в Instagram. В изречении телеведущая буквально поделила людей на «благородных» и «дворняг».
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Гордон написала ответ светской львице, подчеркнув, что Собчак пора принять и осознать некоторые вещи.
Позднее юрист уже в своем аккаунте отреклась от сказанного, добавив, что это чистой воды провокация.
Стоит отметить, что Ксения Собчак до сих пор никак не отреагировала на реплику юристки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Гордон прокомментировала развод бывшего мужа Сергея Жорина