«Старая, страшная»: Екатерина Гордон обрушилась с критикой на Ксению Собчак

, 15:25 Фото 349

Юрист раскритиковала высказывание светской львицы в Instagram.

Фото: РИА Новости / Валерий Мельников

Екатерина Гордон обрушилась с критикой на Ксению Собчак за высказывание, которое оставила светская львица в своем аккаунте в Instagram. В изречении телеведущая буквально поделила людей на «благородных» и «дворняг».

«Мало кто умеет так жить. Но именно подобные правила отличают благородного человека от дворняги. И наоборот, лить грязь на того, кто когда-то, пусть в прошлом, был тебе близок — верный признак „Шарикова“», — написала Ксения Собчак.

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Гордон написала ответ светской львице, подчеркнув, что Собчак пора принять и осознать некоторые вещи.

«Ксюш, вероятно пора принять то, что ты старая, страшная и не очень удачливая… Я смогла… А ты?», — написала Гордон на странице Ксении Собчак.

Instagram @xenia_sobchak

Позднее юрист уже в своем аккаунте отреклась от сказанного, добавив, что это чистой воды провокация.

«Друзья! Вы знаете меня, как человека смелого и прямого, но в данном случае ничего подобного я не делала и не говорила. Это же чистой воды провокация. Выясняем кто это себе позволил… меняем пароли», — заявила Катя Гордон.

Instagram @katyagordon

Стоит отметить, что Ксения Собчак до сих пор никак не отреагировала на реплику юристки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Екатерина Гордон прокомментировала развод бывшего мужа Сергея Жорина

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