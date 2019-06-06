Вылетевшему из Москвы самолету пришлось экстренно вернуться в «Домодедово»

Самолет Airbus A320 был вынужден вернуться в московский аэропорт «Домодедово» в четверг, 6 июня. Причиной смены курса стало оповещение систем воздушного судна о неисправности шасси.

Как сообщает ТАСС, самолет должен был вылететь из Москвы в Бордо. Воздушный борт поднялся в воздух в 10:18 по московскому времени, однако вскоре после вылета в самолете сработал датчик неисправности шасси. Экипаж принял решение вернуться в точку отправления.

Airbus A320 успешно приземлился после выработки топлива. Среди пассажиров воздушного судна и членов его экипажа пострадавших нет, аэропорт работает по штатному расписанию.

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