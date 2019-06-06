«Хотелось в морду дать»: Солист «На-На» об авторе слухов про смерть Алибасова

В НИИ имени Склифосовского в Москве приехал текущий состав группы «На-На». Подопечные Бари Алибасова рассказали журналистам, что лично пока с ним не общались, всю информацию они получают от его сына.

«Состояние по-прежнему тяжелое, он может разговаривать, но разговаривать ему тяжело».

Сейчас Бари Алибасов находится в медикаментозном сне, но это не имеет никакого отношения к искусственной коме.

Ранее 5-tv.ru опроверг распространившиеся слухи о смерти продюсера. Солист «На-На» крайне критично высказался о сообщениях такого рода:

«Хотелось в морду дать тому человеку, который эту информацию запустил».

Участники группы призвали медиа не спекулировать на слухах и публиковать только проверенную информацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в больнице Бари Алибасов составил завещание.