«Поставили капельницы»: Панкратов-Черный рассказал о своем самочувствии

, 20:09 Фото 965

Актеру стало плохо утром 6 июня. Он потерял сознание и был доставлен в реанимацию.

Фото: ИТАР-ТАСС/Сергей Савостьянов

Александр Панкратов-Черный сильно напугал своих поклонников и коллег в четврег, 6 июня. Ему резко стало плохо на съемках сериала «ИП Пирогова», которые проходили во Фрунзенском районе Москвы. Актер упал в обморок, а его давление достигло критических отметок. Коллеги по съемочной площадке вызвали скорую помощь, сообщает Teleprogramma.pro.

Последние несколько недель в столице стоит сильная жара. Сам Александр Васильевич считает, что всему виной погода.

«Стою перед камерой на самом солнцепеке (у меня как раз был диалог с партнером). Вдруг голова закружилась, потом ничего не помню. Очнулся я уже в машине скорой помощи, которая везла меня в 1-ю городскую больницу», — рассказал Панкратов-Черный.

Но не только жаркое солнце сыграло свою роль в низком давлении артиста. Врачи Первой городской больницы заметили, что у Панкратова-Черного переутомление. Накануне он прилетел с женой из Читы, куда они были приглашены на кинофестиваль. Из-за долгого перелета и смены часовых поясов, Александр Васильевич плохо спал.

«Давление в тот момент было очень низкое — 72. Профессор, который меня обследовал, сказал, что как у трупа. Если бы скорая помощь опоздала, неизвестно, чем бы дело закончилось», — поделился актер.

Врачи посоветовали народному артисту отдохнуть несколько дней и снова вернуться к съемочному процессу.

«Поставили мне капельницы, проверили сердце и все, что только можно. Давление восстановили. Сказали, что это просто переутомление. Я уже оклемался, слава богу, и вернулся домой. Съемочная группа меня освободила от работы на два дня, так что буду отлеживаться. Очень слабое состояние», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован в Москве утром 6 июня.

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