«Поставили капельницы»: Панкратов-Черный рассказал о своем самочувствии

Александр Панкратов-Черный сильно напугал своих поклонников и коллег в четврег, 6 июня. Ему резко стало плохо на съемках сериала «ИП Пирогова», которые проходили во Фрунзенском районе Москвы. Актер упал в обморок, а его давление достигло критических отметок. Коллеги по съемочной площадке вызвали скорую помощь, сообщает Teleprogramma.pro.
Последние несколько недель в столице стоит сильная жара. Сам Александр Васильевич считает, что всему виной погода.
Но не только жаркое солнце сыграло свою роль в низком давлении артиста. Врачи Первой городской больницы заметили, что у Панкратова-Черного переутомление. Накануне он прилетел с женой из Читы, куда они были приглашены на кинофестиваль. Из-за долгого перелета и смены часовых поясов, Александр Васильевич плохо спал.
Врачи посоветовали народному артисту отдохнуть несколько дней и снова вернуться к съемочному процессу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован в Москве утром 6 июня.