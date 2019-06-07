Министр культуры России Владимир Мединский оценил американо-британский минисериал «Чернобыль», выпущенный компанией HBO совместно со Sky. Глава Минкульта назвал фильм «мастерским», хотя и не без «откровенного передергивания».

«Фильм сделан мастерски. Но ожидаемой „красной клюквы“ там нет. В целом фильм сделан с большим уважением к простым людям. Мы думали, что будет хуже», — цитирует Мединского «Интерфакс».

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Министр рассказал, что посмотрел пока только три серии вместе с отцом, который является ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС.

«Он сказал, что это тяжелое кино, действительно достаточно близкое к правде, хотя некоторые вещи — это откровенное передергивание. Смешно про отсутствие дозиметров на атомной станции», — сказал Мединский.

Однако, по его словам, отец говорит, что в чернобыле «были вещи и похлеще, чем-то, что показано».

Министр культуры также сообщил, что сейчас в России ведется работа над созданием собственного сериала и полнометражного фильма о чернобыльской катастрофе, однако детали раскрывать отказался, поскольку не читал сценарии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сериал «Чернобыль», премьера которого состоялась 6 мая, обошел по популярности «Игру престолов» и возглавил рейтинг самых популярных телешоу на ресурсе Internet Movie Database (IMDB).