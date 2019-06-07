В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за похищение собственных детей

Суд американского города Уичито (штат Канзас) в четверг, 6 июня, приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за похищение собственных дочерей. Женщина была арестована в США в сентябре 2017 года по иску бывшего мужа военнослужащего Браена Мобли, а в марте 2019 присяжные признали ее виновной в вывозе детей за пределы США и вымогательстве.

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Как сообщает ТАСС, отбывать срок Осипова должна в тюрьме штата Коннектикут, куда ее отправят в ближайшие дни, а после освобождения ей запрещено покидать США в течение трех лет – она должна будет находиться под пристальным надзором правоохранительных органов. Адвокаты россиянки уже заявили, что будут обжаловать приговор. Между тем судья, выносивший решение, назвал условием освобождения Богданы Осиповой содействие возвращению из России в США общих с Браеном Мобли детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обвинительный вердикт Богдане Осиповой вынес суд присяжных, который состоял практически из одних мужчин.

У Богданы Осиповой, имеющей двойное гражданство, всего трое детей. Две дочери были рождены в браке с американцем Брайаном Мобли. При этом младшая девочка появилась на свет уже в России, куда Осипова вернулась в 2014 году. Когда Мобли подал на развод, российский суд постановил, что дети должны остаться с матерью. Американский суд принял прямо противоположное решение. Когда Богдана приехала в США, чтобы урегулировать этот вопрос, ее арестовали.