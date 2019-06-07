Женский чемпионат мира по футболу стартует 7 июня 2019 года

Чемпионат мира по футболу среди женщин стартует 7 июня 2019 года во Франции. За право зваться лучшими на полях сойдутся 24 сборные. В матче открытия сыграют хозяева чемпионата, француженки и сборная Южной Кореи. Среди участниц, как и всегда сильные сборные США, Канады и Германии, есть и дебютантки — Шотландия, ЮАР и Ямайка.

Сборная России на чемпионат мира 2019 не отобралась, заняв третье место в отборочной группе. В честь большого спортивного события Google разместил на своей главной странице дудл.

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