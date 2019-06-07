Женский чемпионат мира по футболу стартует 7 июня 2019 года

Чемпионат мира по футболу среди женщин стартует 7 июня 2019 года во Франции. За право зваться лучшими на полях сойдутся 24 сборные. В матче открытия сыграют хозяева чемпионата, француженки и сборная Южной Кореи. Среди участниц, как и всегда сильные сборные США, Канады и Германии, есть и дебютантки — Шотландия, ЮАР и Ямайка.
Сборная России на чемпионат мира 2019 не отобралась, заняв третье место в отборочной группе. В честь большого спортивного события Google разместил на своей главной странице дудл.
Чемпионат мира по футболу среди женщин 2019 года пройдет с 7 июня по 7 июля. Это уже восьмой подобный турнир. Всего за историю женских чемпионатов мира победительницами трижды становились американки, дважды — немки, по одному разу сборные Норвегии и Японии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи в Одноклассниках увидят прямую трансляцию отборочных матчей сборной РФ по футболу.