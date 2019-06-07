Линдси Лохан потрясла сеть абсолютно голым фото в стиле Мэрилин Монро

Линдси Лохан произвела фурор в сети — американская актриса выложила абсолютно голое фото в свой Instagram. На снимке, которое по информации Daily Mail Лохан сделала для фотосета в 2011 году, она позирует в одних лишь туфлях на высоком каблуке. Лохан в парике стоит на диване на коленях, кокетливо прикрыв грудь рукой — знатоки узнали в этом образе один из снимков Мэрилин Монро.

Instagram @lindsaylohan