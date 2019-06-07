Линдси Лохан потрясла сеть абсолютно голым фото в стиле Мэрилин Монро

, 6:45 Фото 489

На фотографии, опубликованной в Instagram, Лохан позирует в одних лишь туфлях.

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Фото, видео: Instagram @lindsaylohan

Линдси Лохан произвела фурор в сети — американская актриса выложила абсолютно голое фото в свой Instagram. На снимке, которое по информации Daily Mail Лохан сделала для фотосета в 2011 году, она позирует в одних лишь туфлях на высоком каблуке. Лохан в парике стоит на диване на коленях, кокетливо прикрыв грудь рукой — знатоки узнали в этом образе один из снимков Мэрилин Монро.

Instagram @lindsaylohan

Фото подписано словами «Результат здорового образа жизни».

Горячий эксперимент недолго пробыл на странице Лохан и фото удалили — неизвестно, была ли это сама Линдси или Instagram решил удалить провокационный снимок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как абсолютно голая Беркова поразила поклонников.

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