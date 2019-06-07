«Сам виноват»: звезда «Счастливы вместе» рассказал о неудачах в личной жизни

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Актер Андрей Биланов трижды разводился.

Фото: Instagram @andreybilanov.official

Звезда сериала «Счастливы вместе» Андрей Биланов винит себя во всех трех разводах в своей жизни. Актер поделился переживаниями в эфире одного из федеральных телеканалов.

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Первый брак артиста распался из-за того, что он слишком много времени уделял работе. Как рассказал Биланов, жене Алле он пообещал, что найдет время и для съемок, и для семьи — у пары родилась дочь Екатерина. Однако своего обещания Андрей сдержать не смог, и чаще бывал на съемочной площадке, чем дома.

«Мне хотелось, чтобы семья не сводила концы с концами. Я рисовал в глазах супруги образ принца на белом коне. Она была очень красивой, умной. Жена все ждала, когда я вспомню о семье. Не дождалась», — цитирует Биланова Teleprogramma.pro.

Второй брак, считает актер, тоже распался по его вине. Татьяна оказалась яркой и сильной женщиной, но Биланов уверен, что двух лидеров в семье быть не может. По словам артиста, каждый из них «тянул одеяло на себя». При этом самый долгий брак у него был именно с этой женщиной.

Третью жену — Инну, — звезда «Счастливы вместе» до сих пор называет «роскошной». Женщина родила Биланову сына Илью. О причинах развода мужчина подробно не распространяется, однако и в этом случае всю ответственность за расставание берет на себя.

«Считаю, что я не сделал правильных выводов из предыдущих отношений и упустил шикарную женщину. Во всем виноват только я сам», — корит себя Биланов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что до конца пережить развод с возлюбленной так, и не смог певец Влад Соколовский.

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