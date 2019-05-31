Пентагон будет сотрудничать с «Роскосмосом» до 2023 года из-за кораблей «Союз»

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Генеральный директор российской корпорации Дмитрий Рогозин отметил, что США требуется время для избавления от зависимости в вопросе полетов на российских космических кораблях.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Алексей Майшев

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в пятницу, 31 мая, заявил, что Пентагон не сможет оборвать сотрудничество с российской корпорацией до конца 2022 года, поскольку зависит от полетов на космических кораблях «Союз». Рогозин предполагает, что Америке необходимо время на квалификацию новых пилотируемых кораблей.

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«Они (США — Прим.ред.) заявляют, что уже в этом году начнут летать с экипажами на новых кораблях, будь то компания SpaceX или Boeing. Но летать-то они, может быть, начнут, но они, тем не менее, понимают, что потребуется определенное время для того, чтобы добиться необходимой безопасности этих полетов», — цитирует гендиректора «Роскосмоса» РИА Новости.

Рогозин считает, что США рассчитали время и планируют к 1 января 2023 года полностью избавиться от зависимости полетов на российских «Союзах». На данный момент американские компании создают новые космические корабли и проводят первые летные испытания. В марте Crew Dragon, созданный SpaceX, совершил первый испытательный беспилотный полет на МКС. А в августе планируются испытания корабля Starliner, созданного Boeing.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться в космических пусках с 31 декабря 2022.

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