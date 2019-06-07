Крейсер ВМС США внезапно пересек курс российского эсминца «Адмирал Виноградов»

Ракетный крейсер ВМС США в пятницу, 7 июня, внезапно пересек курс российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов». Инцидент произошел в Восточно-Китайском море. Американское судно прошло в 50-ти метрах от эсминца РФ, принудив его совершить экстренный маневр, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.
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Отмечается, что американскому командованию заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что снимки американской подлодки после столкновения с горой появились в сети.