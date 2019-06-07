Путин подписал закон о предельных ценах на жизненно важные лекарства

Владимир Путин в пятницу, 7 июня, подписал закон, который обязывает аптеки, торгующие жизненно важными лекарствами, снижать на них цену при падении стоимости иностранной валюты страны-производителя. Например: если препарат производится во Франции и стоимость евро падает, точно так же должна понизиться цена лекарства в РФ.

Согласно тексту документа, опубликованного на официальном портале правовой информации, также вводится ограничение на повышение стоимости — жизненно важный препарат может подорожать только один раз за год. Следить за соблюдением государственной ценовой политики будет Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России готов к регистрации революционный препарат по борьбе с метастазами рака.