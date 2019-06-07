Момент аварии: В Татарстане насмерть сбили ребенка возле кладбища (18+)

В селе Пестрецы Республики Татарстан насмерть сбили ребенка на велосипеде. Трагедия произошла вечером в четверг, 6 июня. Трое подростков проезжали по перекрестку мимо старого кладбища. Водитель легкового автомобиля не заметил одного из мальчиков и на большой скорости сбил школьника.

От удара ребенок отлетел на несколько метров. В результате ДТП он получил травмы не совместимые с жизнью. На нем не было защитного шлема и светоотражающих знаков. Школьник скончался в Пестречинской ЦРБ через несколько часов после происшествия. Сообщается, что подросток проживал в Казани и приехал на каникулы к бабушке в село Пестрецы.

Виновник смертельной аварии не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что при столкновении легковой машины и автокрана в Самарской области, погибли три человека.