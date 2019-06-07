Кейт Миддлтон встретилась лицом к лицу с «любовницей» принца Уильяма

, 15:12 34

Фундамент в наследной британской семье вновь заскрипел.

Фото: www.globallookpress.com

В отношениях Кейт Миддлтон и принца Уильяма снова пробежал холодок. Разлад случился из-за того, что герцог не выполнил требование жены.

Ссора произошла после официального банкета в Букингемском дворце. В числе приглашенных оказалась бывшая подруга Кейт — Роуз Ханбери. Именно с ней принцу приписывают недавний роман. В медиа появилась информация о том, что пока герцогиня вынашивала третьего ребенка и занималась старшими детьми, принц воспользовался ситуацией и часто заглядывал к жившей рядом Ханбери, пишет 7дней.ru.

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Когда Кейт узнала об этом, она порвала отношения с подругой и предупредила супруга, чтобы его любовница никогда не попадалась ей на глаза. Заметив Роуз на банкете, герцогиня пришла в ужас. К тому же, Ханбери сидела неподалеку. Но никто из троих не показал эмоции на публике.

Слухи о похождениях Уильяма появились в апреле 2019 года. Принц даже поручил адвокатам выступить с опровержением, но вышло не очень убедительно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кейт Миддлтон нарушила королевский протокол поцелуем.

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