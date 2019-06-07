«Ждет второго ребенка?»: Фанаты разглядели на фото Пелагеи округлившийся живот

Известная российская певица Пелагея дала поклонникам повод думать о пополнении в семействе. На странице ее супруга Ивана Телегина в Instagram появилась совместное фото со звездой, которое озадачило фанатов.

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На снимке хоккеист вместе с женой запечатлен в ресторане на Мальдивах. Спортсмен позирует в рубашке и джинсах, а исполнительница — в кофте нежно-розового цвета и юбке свободного кроя с абстрактным принтом.

Наряд Пелагеи вызвал у подписчиков ряд вопросов. Некоторые обратили внимание, что теледива изменила своему привычному стилю и стала выбирать свободные юбки и платья, а особо наблюдательные пользователи даже заметили изменения в фигуре артистки и предположили, что она ждет второго ребенка. По мнению ряда поклонников, под широкой одеждой певица якобы скрывает свой живот.

Instagram @itelegin07

«Неужели она ждет второго ребенка?»

«На отдыхе подумали о пополнении в семье?»

«Ждем пополнения!» — написали фолловеры.

Впрочем, сами супруги домыслы своих фанатов никак не прокомментировали.

Ране 5-tv.ru сообщал, что Пелагея показала лицо дочки.