54-летний Михаил Шац рассекретил юную «возлюбленную»

, 20:00 Фото 1 384

Слухи о разводе Шаца и Лазаревой ходят уже не первый год. Кроме того, его часто видят с молодой девушкой.

Фото: ТАСС / Владимир Гердо

Шоумен Михаил Шац не выдержал и решил раз и навсегда закрыть рот сплетникам. Разговоры о разводе с Татьяной Лазаревой ходят не первый год, звездная пара давно не выступает вместе на телевидение. Артистка уже несколько лет живет в испанской Марбелье. Компанию ей составляет их младшая дочь Антонина и домашняя шиншилла, поделилась Teleprogramma.pro.

Когда жена и сценическая партнерша Шаца отчалила в Европу, журналисты стали только сильнее тиражировать тему его личной жизни. В интернете появлялась информация, что Михаила часто замечают с молоденькими девочками в барах и ресторанах Москвы. Татьяну же он «сослал» в Испанию якобы для того, чтобы спокойно вести свободную жизнь.

Шац заявил, что единственная девушка, с которой его могут видеть в Москве — его старшая дочь Соня.

Instagram @sonya_shats

Он так же заверил, что регулярно общается с Татьяной по видеосвязи и приезжает в гости.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Кейт Миддлтон заподозрила принца Уильяма в измене с ее подругой.

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