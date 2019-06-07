Пять «Русланов» российской авиакомпании арестованы на Украине

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Иск против авиакомпании «Волга-Днепр» в киевский суд подал украинский авиаконцерн «Антонов».

Фото: ТАСС / Александр Рюмин

Подольский суд Киева арестовал пять гражданских транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» по иску украинского авиаконцерна «Антонов», передает RT.

Кроме того, конструкторское бюро добилось запрета эксплуатации воздушных судов в рамках уголовного дела о нарушении правил полетов. По версии украинской стороны, российская компания обслуживала «Русланы» в обход концерна «Антонов». В частности, утверждается, что авиаперевозчик продлил летную годность самолетов у немецкой компании AMTES, сертифицированной Росавиацией.

Опытно-конструкторское бюро «Антонов» было создано 1946 году. Предприятие разработало самый крупный в мире серийный грузовой дальнемагистральный самолет Ан-124 «Руслан». До 2015 концерн входил в совместное с Россией предприятие «ОАК–Антонов».

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