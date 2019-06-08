«Клеопатра»: Экс-солистка «Тату» показала горячее фото в купальнике

Юлия Волкова, зажигавшая в дуэте «Тату» вместе с Леной Катиной, показала горячие фото в своем Instagram. На них она, вместе со своей дочкой Викой позирует для бренда купальников — 34-летняя Волкова демонстрирует точеную фигуру и соблазнительные формы.

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«Всегда прекрасна, моя королева Волкова»

«Всегда, можно сказать с детства, любовалась на вас! Держите свое лицо и красоту всегда в тонусе! Доча красотка!»

«Какие красивые девчонки»

«Клеопатра», — пишут восхищенные фолловеры.

Юле Волковой не в новинку радовать подписчиков жаркими фото. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как она соблазнила фанатов снимком в белье.