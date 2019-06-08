Президент Украины выступил с видеообращением к депутатам Верховной Рады, в котором оценил работу парламентариев.

Владимир Зеленский поблагодарил нардепов за то, что они своими действиями убедили его в правильности решения о роспуске парламента. Обращение к парламенту транслировал украинский канал «112 Украина».

«Спасибо, что перед парламентскими выборами не вводите народ в заблуждение, не пытаетесь понравиться избирателем, продолжаете оставаться собой, продолжаете прогуливать и „кнопкодавить“, доказываете, что те „горячие“ слова, которые вам адресуют граждане, вами заслужены», — заявил президент Незалежной.

Владимир Зеленский высказал уверенность, что народ Украины, в полной мере оценивший работу парламентариев, в день парламентских избрания новой Рады — 21 июля 2019 года — сделает правильный выбор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о конфликте исполнительной и законодательной ветвей украинской власти.