Певица Рианна развеяла слухи о расставании со своим бойфрендом-миллиардером

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Подтверждением тому, что они по-прежнему вместе служат фото, на которых пара запечатлена на отдыхе.

Фото: Instagram @badgalriri

Певица Рианна опровергла информацию, муссировавшуюся некоторыми досужими сплетниками, о расставании со своим бойфрендом.

Доказательством тому, что самая богата женщина мировой музыкальной индустрии и ее спутник жизни до сих пор вместе, служат фотографии их совместного отдыха. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.

Instagram @rihassann

Рианна и миллиардер Хассан Джамиль проводят время в Италии.

Instagram @rihassann

Основанием для слухов о расставании Рианны и Хассана послужило то, что пару давно не видели вместе — последний раз на публике они появлялись в феврале 2019 года.

Кроме того, недавно певица заявила, что будет записывать свой новый альбом в полном одиночестве, для чего арендовала целый остров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Рианна судится с собственным отцом.

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