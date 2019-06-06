R&B-певица Рианна арендовала целый остров для записи своего нового альбома. За одни сутки пребывания на острове, принадлежащему частному лицу, необходимо выложить почти 25,5 тысячи долларов. Для того, чтобы отдаться музыке полностью и плодотворно работать Рианне необходимо уединение.

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Самая богатая певица в мире по версии журнала Forbes, чье состояние оценивается в 600 миллионов долларов, вполне может себе это позволить.

На острове кроме студии звукозаписи со всем необходимым звукозаписывающим оборудованием, присутствуют бассейн, тренажерный зал, коттеджи, в которых проживает команда, работающая с певицей над записью альбома. Об этом сообщает издание Teleprogramma.prо.

Правда американская исполнительница барбадосского происхождения не путает понятия уединение и одиночество — Рианна намерена пригласить в гости на остров своих близких.

Ранее 5-tv.ru рассказывал из-за чего Рианна судится с родным отцом.