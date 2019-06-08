Главная свидетельница по делу Кокорина и Мамаева показала страшные травмы

Екатерина Бобкова — одна из главных свидетельниц по делу Кокорина и Мамаева, которая давала показания на стороне обвинения. В сети ее узнали после трагического случая — Бобкова выпала из окна отеля, находясь на курорте в Чехии. Девушка получила многочисленные травмы и была госпитализирована. 8 июня она выложила фотографию, на которой показала свои травмы — Бобкова лежит с гематомами и в бинтах.

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«Не важно, как ты падаешь, важно как поднимаешься! Работа над собой — самая тяжелая работа! Но я, к ней готова! Я люблю жизнь, и жизнь любит меня. К ней я и стремлюсь сейчас. Жизнь — я люблю тебя и всегда любила. Я планирую стать самой счастливой! Не проходит и дня, без маленьких побед!» — подписала Бобкова.

В комментариях ее принялись подбадривать и желать здоровья.

«Катюша, ты сильная девочка! Я в тебя верю! Поправляйся, пожалуйста!»

«Катюша все будет хорошо!»

«Солнышко, ты молодец! Здоровья тебе и сил, не падай духом! Все будет хорошо. Скорее выздоравливай!» — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал подробности о состоянии Бобковой.