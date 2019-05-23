«Вся переломанная» — что известно о состоянии свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева

, 15:17 Эксклюзивное видео 114

Близкий друг Екатерины Бобковой рэпер Птаха и ее адвокат поделились информацией о состоянии здоровья девушки, выпавшей из окна отеля в Чехии.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте @Давид Нуриев, Пятый канал

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 275

Музыкант Давид Нуриев (Птаха) и адвокат Алим Бишенов рассказали о состоянии ключевой свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева Екатерины Бобковой.

Девушка получила тяжелейшие трампы и впала в кому после падения с балкона отеля в чешском городе Градец Кралове во время майских праздников. Нуриев заявил, что знает Екатарину более десяти лет, и сообщил, что состояние ее здоровья оставляет желать лучшего, а восстановление будет долгим.

«В тяжелом состоянии сейчас находится. У нее множественные переломы. Были проведены операции, остальное будем делать здесь», — сказал Птаха.

Адвокат Бишенов отметил, что его доверительница пришла в сознание несколько дней назад, а доставляют ее на родину вместе с медицинской бригадой. При каких обстоятельствах Бобкова упала с высоты, юрист не стал уточнять, сославшись на адвокатскую тайну. Нуриев добавил, что Екатерина поехала в Чехию по приглашению друзей за компанию.

Ранее бывшая звезда «Дома-2» Ольга Солнце назвала случившееся с Бобковой трагической случайностью.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 275
16 мая
«Трагическая случайность»: Ольга Солнце о выпавшей из окна Екатерине Бобковой
15 мая
«Состояние ухудшилось»: Члены ОНК посетили Кокорина и Мамаева в СИЗО
15 мая
По полтора года за скол: Полковник Захарченко о приговоре Кокорину и Мамаеву
14 мая
Сестра выпавшей из окна свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева попросила помощи у дипломатов РФ
14 мая
«Изменений нет»: Мать о состоянии свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева
14 мая
Рэпер Птаха собирает деньги для главного свидетеля по делу Кокорина и Мамаева
14 мая
Что известно о выпавшей из окна свидетельнице по делу Кокорина и Мамаева
14 мая
В Праге врачи борются за жизнь главного свидетеля по делу Кокорина и Мамаева
13 мая
Продюсер Андрей Разин позвал Кирилла Кокорина в «Ласковый май»
12 мая
Адвокат Кокорина рассказал, станет ли футболист отбывать срок в хозотряде СИЗО

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +12°
64.49
0.07 71.84
-0.13
Гороскоп на 23 мая: Рыбы, через тернии к звездам!

Последние новости

16:03
«Гринпис России» назвал отказ выпускать косаток дешевым пиаром
15:54
«Не пара», но женится: Как Потап и Настя пришли к свадьбе
15:45
МЧС: пожар в Балашихе был рядом с заводом «Рубин»
15:36
Трейлер фильма Бондарчука «Вторжение» появился в сети — видео
15:34
Пластический хирург поставил диагноз стремительно стареющей Ирине Аллегровой
15:26
В Лондоне из-за подозрительного предмета перекрыта правительственная улица
15:24
Звезда «Игры престолов» Иван Реон рассказал, почему недоволен финалом сериала
15:17
«Вся переломанная» — что известно о состоянии свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева
15:11
«Феерично»: Лобода в кожаном бикини восхитила фанатов — фото
15:01
Зеленский заявил, что мечтает о «стране в смартфоне»
14:50
«Нелепо и абсурдно»: В МИД ответили на слова США о российской агрессии в Арктике
14:41
Пациентку онкодиспансера в Воронеже придавило насмерть аппаратом лучевой терапии
14:35
Видео: на юге России задержаны участники экстремистского сообщества со взрывчаткой
14:28
Беглов открыл в Петербурге турнир по дзюдо памяти Анатолия Рахлина
14:17
Бывшая однокурсница Ларисы Гузеевой рассказала, какой она была в студенчестве
14:09
Глава Пскова ушел в отставку
14:00
Свадьба года: Звезды поздравляют Потапа и Настю с долгожданным бракосочетанием
13:35
От любви до импичмента: на четвертый день Зеленскому предложили уйти в отставку
13:22
Поручения Путина по «китовой тюрьме» не выполняются — Дмитрий Песков
13:11
«Пустые заявления»: в Крыму ответили на призыв НАТО к России покинуть полуостров

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

Рекордная неделя в победном мае!

Россия отметила День Победы, а победы Пятого продолжаются! Неделя с 13 по 19 мая стала рекордной, начиная с января 2019 года. Долю 7,6% принесли Пятому каналу российские телезрители в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Новости канала

Парусник «Россия» — главный символ «Алых парусов» — примеряет алые паруса

Корабль с гордым именем «Россия» вошел в Кронштадт 16 мая и уже примерил алые паруса. А 21 мая парусник поменял место стоянки, пройдя из форта «Константин» на набережную Лейтенанта Шмидта.

5-tv.ru

Пресса о компании

Пятый канал: 27 мая начинается премьера сериала «Великолепная пятерка»

Сюжет повествует о буднях пятерых оперов «убойного» отдела Петровского РОВД Петербурга.

5-tv.ru

Реклама