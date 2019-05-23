Музыкант Давид Нуриев (Птаха) и адвокат Алим Бишенов рассказали о состоянии ключевой свидетельницы по делу Кокорина и Мамаева Екатерины Бобковой.

Девушка получила тяжелейшие трампы и впала в кому после падения с балкона отеля в чешском городе Градец Кралове во время майских праздников. Нуриев заявил, что знает Екатарину более десяти лет, и сообщил, что состояние ее здоровья оставляет желать лучшего, а восстановление будет долгим.

«В тяжелом состоянии сейчас находится. У нее множественные переломы. Были проведены операции, остальное будем делать здесь», — сказал Птаха.

Адвокат Бишенов отметил, что его доверительница пришла в сознание несколько дней назад, а доставляют ее на родину вместе с медицинской бригадой. При каких обстоятельствах Бобкова упала с высоты, юрист не стал уточнять, сославшись на адвокатскую тайну. Нуриев добавил, что Екатерина поехала в Чехию по приглашению друзей за компанию.

Ранее бывшая звезда «Дома-2» Ольга Солнце назвала случившееся с Бобковой трагической случайностью.