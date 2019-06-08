Журналисты составили список «самых бездарных» звезд Голливуда

Опубликован список из 26 популярных голливудских актеров, которые, по мнению издания Jezebel не обладают талантом. В расчет брались только те звезды, которые обладают успешной карьерой на экране. В него вошли такие звезды кино как Джон Траволта, Николас Кейдж, Дженнифер Лоуренс, Скарлетт Йохансон, Анджелина Джоли, Дэниэл Рэдклифф, Кевин Костнер, Вин Дизель, Эмма Уотсон, Крис Эванс и другие.

Список вызвал бурное негодование пользователей сети, которые обвинили в бездарности и непрофессионализме самого автора статьи и потребовали удалить публикацию.

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