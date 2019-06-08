Ани Лорак не жалеет ни о чем, в том числе и о разводе

Ани Лорак не испытывает никаких сожалений по поводу событий своего прошлого и не стала бы ничего в нем менять, если бы ей представилась такая фантастическая возможность. Не жалеет она и о расставании с мужем — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу.

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«Не изменила бы ни секунды! И даже какие-то неприятные моменты — это же мой опыт. Никому его не отдам!» — цитирует певицу интернет-портал Teleprogramma.pro.

Лорак признается, что очень не любит заставлять себя ждать и всегда испытывает чувство вины, если опаздывает на встречу. А кроме того ненавидит хамство и наглость — когда к ней бесцеремонно подходит знакомиться неприятный человек.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что после развода с мужем Муратом Налчаджиоглу Ани Лорак рассталась еще и со своей концертной командой — концертным директором, пиар-менеджером и администратором, с которыми работала не один год.