«Новая жизнь»: Ани Лорак распрощалась с концертной командой и уехала в США

Певица Каролина Куек, более известная как Ани Лорак, шокировала поклонников неожиданными переменами. В конце января звезда развелась с супругом, а в июне решила проститься с концертной командой, с которой работала не один год.

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Как сообщает ФАН, артистка отказалась от дальнейшего сотрудничества с концертным директором Михаилом Успенским, пиар-менеджером и администратором. Причины своих действий поп-исполнительница никак не прокомментировала. Однако, как отмечает Starhit, ходят слухи, что Лорак утратила доверие к своей команде. Якобы у теледивы возникли претензии к финансовым схемам, по которым работал Михаил Успенский.

Сейчас певица находится в США. Она сократила гастрольный график и сообщила поклонникам, что готовит для них новый хит.

«Скоро новая песня! Новая жизнь. Вы готовы?» — поделилась артистка.

Судя по последним постам исполнительницы, фанаты сделали вывод, что Лорак просто решила отдохнуть. Впрочем, о дальнейших планах звезды пока точно ничего не известно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ани Лорак в латексном платье вызвала неоднозначную реакцию.