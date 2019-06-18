Фото: Располневшая после родов Меган Маркл впервые появилась на публике

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Бывшая гражданка США, а ныне британская монаршая особа предпочла закрытое темно-синее платье и аккуратную шляпку с перьями.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, REUTERS

Герцогиня Сассекская Меган Маркл наконец после родов вышла в свет. Не появиться на публике было нельзя — в субботу, 8 июня поданные Великобритании чествуют королеву Елизавету II, которой исполнилось 93 года.

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Истинный день рождения у правящей монаршей особы 21 апреля, но по традиции его празднуют во вторую субботу июня. Программа мероприятий предполагала и традиционный военный парад Королевской конной гвардии в Лондоне, который проводится с 1748 года.

К месту торжества проследовала открытая карета, в которой сидели новоиспеченные родители — принц Гарри и Меган Маркл, а также супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон и супруга принца Чарльза Камилла.

Маркл, родившая 6 мая сына и пока еще не вернувшаяся к своей прежней худобе, предпочла надеть закрытое «под горло» темно-синее платье, а голову венценосной особы венчает шляпка с перьями того же оттенка.

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