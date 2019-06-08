Александр Васильев дал выпускницам совет по выбору платья

, 20:28 179

Историк моды предостерег девушек от покупки платья на один раз.

Фото: ТАСС / Гавриил Григоров

Модельер Александр Васильев рассказал, какие платья стоит выбирать на выпускной. По мнению историка моды, упор стоит делать на долговечность наряда.

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Своим мнением Васильев поделился с ведущей Юлией Барановской в эфире одной из радиостанций. Телеведущий отметил, что возможность выбрать на торжественный вечер одежду по своему вкусу очень сильно подчеркивает классовое неравенство. Кто-то из выпускниц приходит в дорогих брендовых платьях, а кому-то приходится подбирать себе наряд в секонд-хендах. Впрочем, считает модельер, если у девушки есть вкус — она сможет в любом магазине составить идеальный образ, независимо от его стоимости.

Васильев отметил, что сейчас в моде карамельные оттенки. Такая цветовая гамма прекрасно помогает задрапировать недостатки фигуры. Фасон платья мужчина советует выбирать так, чтобы это не было нарядом на один день.

«Я советую при покупке платья учитывать тот факт, сможете ли вы куда-то потом еще надевать этот наряд. Нужно покупать то, что долго прослужит. В чем можно в будущем, например, ходить на дни рождения», — цитирует Teleprogramma.pro.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Александр Васильев сравнил платье Ани Лорак с балетной пачкой.

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