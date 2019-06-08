«Чо ты ноешь?»: блогерша жестко прошлась по бывшей жене Меладзе

Бывшая супруга Валерия Меладзе Ирина дала откровенное интервью одному из федеральных каналов. Женщина честно рассказала, что долгое время не знала, что у певца роман с солисткой группы «Виагра» Альбиной Джанабаевой, а развод с любимым мужчиной серьезно подкосил ее морально. Искренний рассказ Ирины понравился не всем — блогерша Лена Миро не в самых лестных выражениях высказала свое неудовольствие.

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«Бывшая супруга Валерия Меладзе снова расплакалась», — начала Миро свой опус с агрессивным заголовком «Чо ты ноешь?!». Дальнейший текст также не отличался корректностью.

Автор публикации выразила уверенность в том, что в действительности Ирина закрывала глаза на очевидные доказательства неверности Меладзе ради собственной выгоды. По мнению Миро, такое поведение не достойно ни сожаления, ни уважения.

«Бывшая жена Меладзе мне более омерзительна, чем сам Валерий. Таких женщин — не уважаю. Их не за что даже жалеть. Они, как пиявки, присосались к мужу и потеряли всякое самоуважение», — резюмирует блогерша.

Ранее 5-tv.ru публиковал откровенный рассказ Ирины Меладзе о трагедии, которую она пережила в самом начале семейной жизни с певцом — у пары умер новорожденный сын.