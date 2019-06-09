«Ни грамма жира»: поклонники взволнованы состоянием Дарьи Мельниковой

Поклонники обеспокоены состоянием Дарьи Мельниковой. Повод для волнений дали фотографии, которые актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

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На снимках Дарья позирует в песочного цвета платье и черном берете, обнимая колонну. В тексте публикации звезда «Папиных дочек» рассказывает о молодом русском дизайнере, в наряд которой она одета. На фотографиях хорошо видно, что Дарья очень сильно похудела.

Instagram @melnikovadsh

«Дарья, ты какая-то изможденная вся, у тебя все в порядке со здоровьем?»

«Ни грамма жира. Не слишком ли?»

«Дашенька, вас хочется накормить! Какая вы худая», — волнуются поклонники.

Однако сама Мельникова поспешила успокоить подписчиков — на каждый встревоженный комментарий артистка ответила лично.

«Спасибо за беспокойство! Все в порядке!» — написала актриса своим фанатам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дарья Мельникова показала фото младшего сына.