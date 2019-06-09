Трансгендеров под ружье? — что значит запрет Трампа на службу транссексуалов в ВС США

, 6:01 Эфирная новость 62

Обозреватель 5-tv.ru Виктор Мараховский прокомментировал броуновские движения внутри американского общества.

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Фото, видео: Пятый канал

Быть или не быть трансгендерам в армии США? И что это значит для нас. Специально для «Известий» свое мнение высказал журналист, главный редактор общественно-политического интернет-издания Виктор Мараховский.

Уважаемые зрители! Передовая общественность ведущих стран НАТО активно клеймит тролля, гомофоба и по совместительству президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. В ходе визита в Великобританию он объяснил свой запрет на службу в американской армии для транссексуалов, а именно: по его словам, данные солдаты употребляют на боевой службе много гормонов и антидепрессантов. То есть, во-первых, обходятся казне в копеечку, а во-вторых — менее боеспособны, чем обычные человеческие люди с винтовками. Что после этого заявления началось — не передать.

Трампа обвинили во лжи и подтасовке фактов ведущие СМИ. Как выразился один из критиков в USA Today — подобная мотивация «жестока и по-медицински неэтична». Как будто война — это вообще про этику. Цитируем аргументы защитников: «Во-первых, трансгендерные люди — естественная часть человеческого разнообразия. Во-вторых, хотя так называемая гендерная дисфория, связанная со стрессом от пребывания не в своем теле — это признанное медицинское состояние, но если они получают доступ к соответствующему медицинскому уходу — то они такие же здоровые, стабильные и продуктивные, как любой другой».

То есть, в переводе на человеческий язык — негодяй Трамп по сути прав, но, поскольку он негодяй, то он неправ. Что тут стоит отметить. Во-первых, мы наблюдаем в данном случае битву посконного прагматизма в лице Трампа с чем-то куда более могущественным, с идеологией. Идеологии, когда она на взлете, вообще наплевать на реальность, на логику. Идеологам говорят, что какие-то люди не годятся для окопов, потому что сидят на веществах, а в окопах нужны здоровые. Нет, отвечают боевые идеологи. Они такие же здоровые, как и все. Просто им нужны вещества. Во-вторых, скажем честно. Мы с вами, как потенциальные жертвы и противники этой великой армии, — конечно, на стороне передовых борцов за равенство. У нас долго шутили, что боеспособность американских солдат зависит от наличия шоколада, туалетной бумаги и зубных нитей. Если их боеспособность будет зависеть еще вдобавок от запаса антидепрессантов и гормонов — нам с вами будет спаться спокойнее».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что немецкий политик публично сообщил о смене пола.

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