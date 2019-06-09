Видео: Принц Луи впервые поприветствовал подданных с балкона Букингемского дворца

Младший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма принц Луи впервые поприветствовал подданных с балкона Букингемского дворца. Шестой правнук Елизаветы II прибыл на знаменный марш в карете в окружении своего брата принца Джорджа, сестры принцессы Шарлотты и родителей, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников

В ходе мероприятия члены королевской семьи вышли на балкон Букингемского дворца, и малыш Луи впервые в жизни помахал собравшимся внизу подданным Ее Величества. После этого герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон передала ребенка на руки принцу Уильяму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что гвардеец упал с лошади на параде на глазах Елизаветы II.