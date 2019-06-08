Гвардеец упал с лошади на параде на глазах Елизаветы II

Британский гвардеец упал с лошади во время церемонии, посвященной дню рождения Елизаветы II. Инцидент произошел в субботу, 8 июня.

По сообщению Daily Mail, майора Найла Холла лошадь сбросила на землю во время конного парада. Мужчине потребовалась медицинская помощь, которую начали оказывать сразу же — к пострадавшему немедленно подбежали сослуживцы с сумками первой помощи. В Министерстве обороны Великобритании отметили, что жизни и здоровью военнослужащего ничего не угрожает.

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К слову, год назад, 9 июня 2018 года, также во время парада в честь дня рождения королевы Елизаветы II 79-летний всадник упал в обморок на глазах королевы. Пострадавшим оказался лорд Чарльз Гатри — бывший начальник Генштаба Великобритании и советник правительства Великобритании по вопросам безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на это же мероприятие стало первым, которое герцогиня Сассекская Меган Маркл посетила после рождения сына. Поклонники королевской семьи отметили, что появление на свет принца Арчи прибавило Меган несколько лишних килограммов.