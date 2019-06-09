Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента от должности

Конституционный суд (КС) Молдавии временно отстранил президента страны Игоря Додона от выполнения своих обязанностей. Полномочия главы республики для роспуска действующего парламента переданы временно исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу, сообщает RT.

«В соответствии со статьей 91 Конституции действующий премьер-министр Павел Филип, в качестве временно исполняющего обязанности президента Республики Молдова, обратится в Конституционный суд, чтобы определить обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента десятого созыва, и, в зависимости от обстоятельств, издаст указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных парламентских выборов», — говорится в сообщении Конституционного суда Молдавии.

Отмечается, что решение КС Молдавии окончательное и обжалованию не подлежит. Президент Молдавии Игорь Додон уверен, что данное решение Конституционного суда направлено на дальнейшую узурпацию власти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что парламент Молдавии констатировал, что страна захвачена.