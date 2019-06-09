Конституционный суд Молдавии временно отстранил президента от должности

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Полномочия Игоря Додона для роспуска парламента переданы врио премьер-министра Павлу Филипу.

Фото: ТАСС / Алексей Никольский

Конституционный суд (КС) Молдавии временно отстранил президента страны Игоря Додона от выполнения своих обязанностей. Полномочия главы республики для роспуска действующего парламента переданы временно исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу, сообщает RT.

«В соответствии со статьей 91 Конституции действующий премьер-министр Павел Филип, в качестве временно исполняющего обязанности президента Республики Молдова, обратится в Конституционный суд, чтобы определить обстоятельства, оправдывающие роспуск парламента десятого созыва, и, в зависимости от обстоятельств, издаст указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных парламентских выборов», — говорится в сообщении Конституционного суда Молдавии.

Отмечается, что решение КС Молдавии окончательное и обжалованию не подлежит. Президент Молдавии Игорь Додон уверен, что данное решение Конституционного суда направлено на дальнейшую узурпацию власти.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что парламент Молдавии констатировал, что страна захвачена.

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