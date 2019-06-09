«Мы принюхались» Кудрявцева призналась мужу в любви в честь годовщины свадьбы

, 22:15 Фото 270

По словам телеведущей, даже спустя годы ее чувства к супругу не угасли.

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Фото, видео: Instagram @leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева в своем аккаунте в Instagram опубликовала трогательное признание мужу — хоккеисту Игорю Макарову — в любви и поздравила с годовщиной свадьбы. По словам 48-летней знаменитости, даже по прошествии нескольких лет ее чувства к супругу не угасли.

«Годовщина свадьбы. Семь лет назад мы принюхались друг к другу. Шесть лет в браке. Люблю тебя, как и прежде, мой мужчина», — написала Лера Кудрявцева.

Instagram @leratv

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Лера Кудрявцева и Игорь Макаров официально оформили отношения в июне 2013 года. Многочисленные поклонники телеведущей в комментариях на ее странице присоединились к поздравлениям и пожелали паре счастья.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лере Кудрявцевой нашли замену.

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