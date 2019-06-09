Видео: Сын Сергея Лазарева провел ревизию папиных наград

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Поклонники в восторге, что мальчик так хорошо читает в четыре с половиной года.

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Фото, видео: Instagram @lazarevsergey, ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Известный российский певец, участник конкурса «Евровидение» Сергей Лазарев в минувшую пятницу получил сразу две премии «МУЗ-ТВ» с сыном. После артист опубликовал в своем Instagram видео, на котором маленький Никита, похоже, внимательно следящий за успехами отца, тщательно изучает призы Лазарева, расспрашивает, за что и когда они получены, читает надписи на них.

«Дома прошла ревизия наград! Функция „Хочу все знать“ активирована по полной программе!»— пояснил артист.

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Любознательный ребенок вызвал бурную реакцию у поклонников певца. Они восхищаются тем, что мальчик растет таким умненьким и уже так хорошо читает.

«Главная Награда вся в тебя!»

«Ничего себе четыре с половиной года, а уже так хорошо читает!»

«Такой смешной! Классный мальчишка!» — пишут комментаторы.

«Хочется потискать мальчишку», — откликнулась на пост Лолита Милявская.

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На церемонии вручения музыкальной премии «МУЗ-ТВ» Сергей Лазарев получил две заветные тарелки — в номинациях «Лучший альбом» и «За вклад в продвижении российской музыкальной культуры на международной сцене».

Ранее в конце мая, как сообщал 5-tv.ru, в интернете появились слухи, что у Сергея Лазарева родилась дочка.

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