ВС РФ поразили центр хранения и распределения военных грузов в Николаеве

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 33 0

Для атаки использовались высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники.

Россия ударила по Николаеву — что удалось поразить

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы России 9 сентября нанесли удар по логистическому центру «Делевери» в Николаеве, который использовался в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В городе Николаев: [поражен] логистический центр «Делевери», используемый для хранения и распределения военных грузов», — говорится в сообщении ведомства.

Еще одной целью стал склад беспилотных летательных аппаратов, расположенный на территории предприятия «Конвейрмаш» в Николаеве.

В городском порту были поражены хранилища с военным имуществом, а также резервуары с горюче-смазочными материалами. Эти объекты находились на территории терминала «Ника терра».

Российские военные также нанесли удар по судну типа «буксир». По информации Минобороны, оно сопровождало морские суда, направлявшиеся в порт Одессы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

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