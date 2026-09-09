В Башкирии полиция разыскивает пропавшую 14-летнюю девочку

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 44 0

Девочка вышла из дома 7 сентября и не вернулась.

В Башкирии пропала 14-летняя девочка: новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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В Уфимском районе Башкирии сотрудники полиции ищут 14-летнюю девочку, которая ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщили в МВД по Республике Башкортостан.

По предварительным данным, несовершеннолетняя проживает в Зубовском сельсовете Уфимского района, в садовом товариществе «За здоровый отдых». Девочка вышла из дома 7 сентября и не вернулась.

«Она вышла из дома 7 сентября, и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении МВД.

К поискам подключились сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные и другие подразделения полиции. Ориентировка на пропавшую направлена во все ближайшие территориальные органы внутренних дел.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что информацией о возможном местонахождении девочки может располагать один из ее знакомых. Его личность сейчас устанавливается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое четырехлетних воспитанников детского сада в Петербурге самостоятельно покинули территорию учреждения. Мальчики вышли через открытую калитку на Уральской улице и отправились гулять по городу без взрослых. За полчаса они успели пройти почти километр, пересечь Уральский мост и два оживленных перекрестка.

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