В Башкирии полиция разыскивает пропавшую 14-летнюю девочку

В Уфимском районе Башкирии сотрудники полиции ищут 14-летнюю девочку, которая ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщили в МВД по Республике Башкортостан.

По предварительным данным, несовершеннолетняя проживает в Зубовском сельсовете Уфимского района, в садовом товариществе «За здоровый отдых». Девочка вышла из дома 7 сентября и не вернулась.

«Она вышла из дома 7 сентября, и до настоящего момента ее местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении МВД.

К поискам подключились сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные и другие подразделения полиции. Ориентировка на пропавшую направлена во все ближайшие территориальные органы внутренних дел.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что информацией о возможном местонахождении девочки может располагать один из ее знакомых. Его личность сейчас устанавливается.

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