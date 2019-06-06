Завершился финальный сезон легендарного сериала «Игра престолов», который смотрели миллионы людей по всему миру. Предательства и убийства, живые драконы, измены и, конечно, настоящая история любви. Как живут актеры сериала и чем планируют заняться теперь? Почему поклонники хотят переснять финал саги? Смотрите в сюжете программы Пятого канала «Светская хроника».

Восемь лет сражений за железный трон завершены. Эпохальная история, снятая по книге писателя Джорджа Мартина, стала главным событием в мировой сериальной индустрии. На съемки каждой серии 8-го сезона создатели потратили порядка 15 миллионов долларов.

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Актеры за время проекта успели попробовать себя в абсолютно неожиданных амплуа. Например, актрисе Мейси Уильямс, которая исполнила роль Арьи, в первой серии было всего 13 лет. А в финальном эпизоде она уже снялась в постельной сцене. Поклонники сериала были в шоке.

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Ее партнерша по съемочной площадке, актриса Софи Тернер, в отличие от своего персонажа в сериале, в жизни совсем другая. Любит и посмеяться, и зажечь на стадионе. Вот такая королева Севера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sophie Turner (@sophiet) 19 Мар 2019 в 6:01 PDT

Больше всего поклонников удивляет жизнерадостная Эмилия Кларк. Чего стоит один смех истинной королевы и матери драконов.

YouTube / Nievelssss

И эта девушка, готовясь к своему монологу на дотракийском языке — вымышленном языке во вселенной «Игры престолов» — изучала манеру поведения диктаторов. А во время выхода финального сезона, переоделась в Джона Сноу и развлекалась в Нью-Йорке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @emilia_clarke 26 Апр 2019 в 8:30 PDT

Роли, исполненные актерами в саге, сильно изменили их настоящую жизнь. Кто-то вырос вместе с персонажем, а кто-то даже воплотил мечты героя в реальной жизни. Например, актер Бен Хоук, сыгравший роль Пирожка, открыл в Лондоне собственную пекарню. Единственное и главное блюдо там — кукурузная лепешка в форме лютоволка. Неудивительно, что после выхода последней серии Instagram звезд сериала, наполнились трогательными словами.

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За такие старания, естественно, и гонорары большие! Например, только в финальном сезоне Кит Харрингтон, Эмилия Кларк, Питер Динклейдж получили по 12,5 миллиона долларов. Это более 800 миллионов рублей.

Кстати, для Кита Харрингтона, сыгравшего Джона Сноу, сериал стал знаковым не только из-за многомиллионных гонораров. На съемочной площадке артист нашел свою любовь. Он начал встречаться с партнершей Роуз Лесли.

«Игра престолов» стала событием для всего мира. На родине сериала в США имена Арьи или Кхалиси теперь популярнее традиционных Бритни и Марго. А вот в Челябинске появился свой Варис и Петир Бейлиш. Возможно, «бурерожденных» после финальной серии появилось бы гораздо больше, но не все фанаты остались довольны развязкой сезона. В интернете даже появилась петиция с просьбой переснять финал саги.

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За эксклюзивный просмотр последней серии даже пришлось побороться! В Москве «Игру Престолов» транслировали на футбольном стадионе. Лишь 12 тысяч человек смогли попасть на финал саги.

На огромном экране мелькают последние кадры сериала и весь мир, кажется, вздыхает. Даже звезды российского шоу-бизнеса поддаются тоске по сериалу.

Евгений Стычкин: «Мне кажется, это очень большое кино и это очень круто. Любая такая победа — она общая. Теперь все захотят снимать такое мегакино, которое меняет мировоззрение и которое заставляет людей прийти на огромный стадион и смотреть его там».

Тина Канделаки: «Вы знаете, конечно, все женщины мира надеялись, что миром будет править женщина. В Америке тоже этот вопрос, видимо, оставили открытым. Пока все-таки на троне мужчина».

Фанаты еще долгое время будут обсуждать концовку саги. Никто из них пока не понимает, как жить без любимой «Игры престолов» дальше. Да и какой еще проект сейчас способен собрать целый футбольный стадион?

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