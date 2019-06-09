В Казахстане завершились президентские выборы, общая явка составила 77,4%

В Казахстане в воскресенье, 9 июня, завершились президентские выборы. По состоянию на 22:00 (19:00 мск) итоговая явка избирателей составила 77,4% от общего числа. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на члена ЦИК Ляззат Сулеймен.

По информации избирательной комиссии, наибольшая активность засвидетельствована в Алма-Атинской области — 89%, на втором месте — Актюбинская область с 84,8%, на третьем — Туркестанская область с 84,8%.

Согласно оценкам социологов, главным претендентом на победу в президентской гонке является действующий глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев — почти 73% респондентов заявили о готовности отдать за него голос. Всего на президентское кресло претендуют семь кандидатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что итоги первой пятилетки ЕврАзЭС подвели в столице Казахстана.