Автор статьи в американском журнале The National Interest назвал береговой ракетный комплекс «Утес», размещенный в Крыму, «убийцей кораблей». По словам Майкла Пека, он представляет серьезную угрозу для американского флота. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Как отметил автор материала, БРК «Утес» с крылатыми ракетами П-35Б был принят на вооружение еще в 1972 году, а после распада СССР передан ВМС Украине, где постепенно пришел в негодность. После присоединения Крыма к России системы были модернизированы.

Теперь восстановленный ракетный комплекс способен противостоять вторжению морского десанта со стороны Черного моря. Он подтверждает намерения России удержать территорию полуострова, подчеркнул автор статьи. По его словам, по-настоящему опасным БРК делают ракеты П-35 с турбореактивным двигателем. Они способны поражать цели на расстоянии 450 километров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что расчеты комплексов С-400 отразили условную атаку противника в Сибири. Средства воздушного нападения агрессора были уничтожены на дальней границе радиуса поражения «Триумфов».