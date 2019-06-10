«Охотимся за жасмином»: Эвелина Бледанс поделилась особенностями дачного отдыха

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Артистка показала подписчикам, как она благоустраивает свой загородный дом.

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Фото, видео: Instagram @bledans

Эвелина Бледанс вместе с сыном отправилась отдыхать за город. Теплые дни артистка проводит на даче, занимаясь его благоустройством. На своей странице в Instagram звезда показала, как она высаживает цветы.

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В кадре Эвелина пересаживает небольшие белые гвоздики из горшка в приготовленную для них ямку в земле. В описании публикации певица интересуется у своих поклонников, какие растения предпочитают высаживать на своих дачах они, и признается, что сама «охотится за жасмином».

«Сажаем. Поливаем. И снова охотимся за жасмином. Что у вас в фаворе?», — пишет Бледанс.

Многие почитатели артистки поделились своими предпочтениями. Однако некоторых смутило то, что работать с землей и грязью Эвелина собралась в светлых шортах.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эвелина Бледанс растрогала подписчиков играми с сыном.

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