Катаемся на зайцах, нюхаем сирень: Бледанс растрогала подписчиков играми с сыном

Эвелина Бледанс продолжает фонтанировать энергией — в свои 50 лет актриса выступает на сцене, участвует в озвучке и при этом не забывает о воспитании сына Семена. Мальчик родился 1 апреля 2012 года с синдромом Дауна — Бледанс прикладывает все силы, чтобы разнообразить его жизнь.

В недавней публикации Эвелины в Instagram они вместе с сыном гуляют по парку, обставленному плетеными фигурами зайцев. В шутку мама предлагает Семену устроить «заезд» на животных — те, впрочем, не поддаются. После этого Бледанс и мальчик идут нюхать розовую сирень.

«День матери не вечный. Сема в сад, я на озвучку мультика. Но, по дороге еще обязательно постараемся нюхать сирень и целоваться», — подписала актриса.

Гороскоп на 13 мая: Тельцы, хватит сорить деньгами!

В комментариях подписчики не смогли сдержать эмоций и осыпали Бледанс комплиментами.

«Я вами восхищаюсь! Самая лучшая мамочка на свете. Семик прелесть. Всего вам хорошего и светлого»

«Повезло Семе, у него самая замечательная мама»

«Такой милый мальчик, молодец мама, растет у всех прямо на глазах», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Бледанс сыграла с сыном в футбол в халате и тапочках.