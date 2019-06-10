«Русская Кардашьян» обмоталась цепями и сняла себя на видео

Анастасия Квитко снова показала поклонникам свои соблазнительные формы. Короткое видео появилось на странице модели в Instagram.

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В кадре «русская Кардашьян» позирует в черном слитном купальнике с ультраузкой зоной бикини. Квитко дополнила образ золотистыми цепями, которыми опутала не только грудь и талию, но также бедра и ягодицы.

«Аксессуары», — коротко подписала публикацию Анастасия.

В комментариях поклонники традиционно восхитились фигурой и красотой «русской Кардашьян».

«Главный аксессуар — это твоя фигурка! Просто огонь!» — пишут фолловеры Квитко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «русская Кардашьян» затмила Rolls-Royce грудью в прозрачном топе.