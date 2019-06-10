«Кожа да кости»: Анджелина Джоли шокировала фанатов своей худобой

Недавно Анджелина Джоли прилетела в Колумбию в качестве посла доброй воли. Она посетила лагерь беженцев на границе с Венесуэлой. Актриса решила позаботиться о семьях, которые живут в ужасных условиях. Анджелина сделала снимок, где она запечатлена вместе с детьми, пишут Дни.ру.

Поклонники звезды сразу обратили внимание на внешность Джоли. Актриса шокировала поклонников своей худобой. По их мнению, она перешла черту, от рук остались «кожи да кости», а на них выступают вены, похожие на веревки.

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Некоторые фанаты высказались, что актриса выглядит старой и больной. Снимок породил множество слухов о том, что у Анджелины Джоли большие проблемы со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Анджелина Джоли была уверена, что умрет в 40 лет.