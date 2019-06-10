«Кайфуем!» Лель последовала примеру Волочковой и опубликовала «банное» видео

Певица Катя Лель опубликовала в Instagram видео с отдыха. На кадрах артистка плавает в чане, обустроенном на свежем отдыхе. По словам Лель, до этого она побывала на массаже, в бане и в ледяном бассейне.

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«А сейчас чан! В общем, я впервые в таком чане. А вы бывали в таком чане? Мы с семьей получаем удовольствие и наслаждение. Будьте здоровы! У нас настоящий выходной! Ура!» — рассказала певица поклонникам.

Подписчики Кати Лель, в свою очередь, порадовались за артистку и пожелали ей хорошего отдыха. Однако некоторым пользователям «банные» кадры по понятным причинам напомнили светскую львицу Анастасию Волочкову.

«Волочкова что-то такое рекламировала, тоже в чане сидела…» — прокомментировал один из них.

«Волочкова что ли?» — озадачился другой юзер.

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Певица на такие высказывания предпочла не отвечать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лель удалось запечатлеть нечто похожее на НЛО в небе над Москвой.