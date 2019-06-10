«Спасла небольшая скорость»: Аскольд Запашный о страшном ДТП с его участием

Российский циркач Аскольд Запашный поделился подробностями ДТП со своим участием, произошедшим в Москве в понедельник ночью, 10 июня.

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Как артист утверждал в соцсетях, в его машину врезался другой автомобиль, водитель которого затем скрылся с места аварии в неизвестном направлении. Кроме Запашного, в машине находились двое детей. В результате никто не пострадал.

«Я свою семью встречал, они приехали на вокзал. Я поехал их встречать и на Ленинском проспекте попал в ДТП. Мы ехали совершенно спокойно и вдруг сильный удар с правой стороны. Меня протащило по дороге, по направлению в столб я начал ехать», — рассказал циркач в беседе с 5-tv.ru.

По словам Аскольда Запашного, от плачевных последствий его и детей спасло только то, что скорость движения автомобиля была очень низкой, поскольку артист вот-вот отъехал от светофора. После случившегося у Запашного возникли мысли отправиться в погоню за предполагаемым виновником ДТП, но делать он этого не стал.

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Сейчас попытавшегося скрыться мужчину удалось задержать. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места ДТП.